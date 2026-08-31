El curioso nombre con que Pecho de Rata tenía guardada a su esposa en el celular

La defensa de Jeydi Smith De La O, esposa de Pecho de Rata, indica que la costarricense requerida por narcotráfico y legitimación de capitales coordinó su entrega desde hace varios días.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asegura que fue una alerta recibida desde la medianoche del sábado desde Suiza, lo que los alertó para dar con su detención. Y la Policía de Migración dice que fue ese cuerpo policial quien la capturó al tocar suelo nacional.

Esposa de Pecho de Rata acusada en el caso Riverside

Lo cierto del caso es que la esposa del extraditado Edwin López Vega, ya está detenida en el país para enfrentar a la justicia por el caso conocido como “Riverside”, en el que figuran 52 imputados más, entre ellos cuatro hijos de López Vega.

Smith y López Vega se casaron el 17 de febrero anterior, 1 mes antes de la extradición, cuando Pecho de Rata se encontraba en máxima seguridad de La Reforma. Smith de la O estuvo en fuga 74 días.

El 17 de junio de este año salió del país a Suiza junto con otra imputada de apellido Mulins, quien tiene la nacionalidad de ese país europeo y todavía está en fuga, 6 días antes de los allanamientos en contra de la supuesta organización de Pecho de Rata.

¿De qué es sospechosa esta mujer?

Según el expediente del caso, Smith de la O figura en varias sociedades que administra bienes de Edwin López, entre otras funciones.

“Se le atribuye tareas como depósito y manejo de dinero en efectivo, resguardo, traslado o administración de fondos basados en la cercanía y confianza que existe entre ambos, dentro del rol funcional que desempeña, colabora como receptora, administradora de recursos asociados a Edwin López”, dice el expediente del caso Riverside.

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En el expediente trascendió que alias Pecho de Rata tenía guardado su número en el teléfono celular como “Tóxica J”. Además, se observa en fotografías del teléfono de Pecho de Rata contando fajos de dinero.

La audiencia en contra de los sospechosos de operar con Pecho de Rata en el Caribe Sur del país se está llevando a cabo en la capital. La fiscalía ya solicitó 1 año de prisión para 37 de los investigados, entre ellos los hijos de López, mientras que contra 17 pidieron otras medidas cautelares.

Según pudo saber Noticias Repretel, la Fiscalía pidió un año de prisión preventiva contra esposa de Pecho de Rata.