Ecuador vs. Costa Rica: el partido estará en todas nuestras plataformas

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

La Selección Nacional de Costa Rica afronta este viernes su primer compromiso de la fecha FIFA de noviembre, cuando se mida ante Ecuador. La Tricolor llega a este encuentro en medio de una nueva etapa en su proceso deportivo, tras confirmarse la incorporación de Bryan Ruiz como nuevo director técnico del combinado nacional.

Hora del partido

El pitazo inicial está programado para las 6:00 p. m. (hora de Costa Rica), en el Estadio Olímpico Atahualpa.

¿Dónde ver el partido?

Repretel Canal 6 iniciará su cobertura a partir de las 4:00 p. m. con la previa del encuentro. La transmisión del partido, con imagen, comenzará a las 6:00 p. m. y también estará disponible a través del canal de YouTube de Deportes Grupo Repretel y en Repretel.com.

Por su parte, Radio Monumental (93.5 FM) tendrá una cobertura especial que también se podrá seguir mediante los perfiles de Facebook de Deportes Monumental y Deportes Repretel, así como en el canal de YouTube de Deportes Grupo Repretel.

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La programación iniciará a las 4:00 p. m. con la previa del compromiso, continuará a las 6:00 p. m. con la narración del encuentro y tendrá su espacio de análisis a partir de las 8:00 p. m., con edición especial de 120 Minutos, para repasar todos los detalles y las principales incidencias del partido.

El compromiso de este viernes marcará el inicio de una nueva etapa para la Selección Nacional, ahora bajo la dirección de Bryan Ruiz, quien buscará plasmar en la Tricolor las ideas y propuestas de juego que pretende desarrollar junto a su cuerpo técnico.

Escrito por: Daniel Palma Durán.