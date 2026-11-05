Dos mujeres lideraban peligroso “triángulo narco”

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

Tres puntos, ocho allanamientos y una investigación: el narcomenudeo. Dulce Nombre de Coronado, Purral y los alrededores de El Matadero son los sectores que conforman este triángulo que hoy está bajo la lupa de las autoridades judiciales.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó ocho allanamientos en estos sectores, con el objetivo de desarticular una estructura criminal dedida a la venta de drogas a pequeña escala.

Líderes de la estructura: dos mujeres

Las cabecillas son dos mujeres, una de apellido Brenes, de 45 años y una de apellido Rivera, de 38 años.

“Según informaciones confidenciales que se recibieron respecto a una estructura que se dedicada a la venta de drogas. En el mes de enero hicimos un primer acercamiento en una operación, que en ese momento se llamó ‘Operación Empuje’, donde ingresamos a varios locales utilizados como búnker, administrados y liderados por dos mujeres”, dijo Vladimir Muñoz, subdirector del OIJ.

Además, la Policía Judicial detuvo a seis hombres sospechosos de conformar la estructura.

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Importancia de las intervenciones realizadas

Para las autoridades resulta importante intervenir estos puntos de narcomenudeo, porque la presencia de estas estructuras puede generar disputas por el control de los puntos de venta, amenazas, extorsiones y hasta homicidios.