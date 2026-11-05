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Declararon culpable de violación y agresión sexual al exesposo de la cantante Katy Perry, el actor británico Russell Brand.
El protagonista de películas como ¨Misión Rockstar¨ y ¨Cómo sobrevivir a mi ex¨ está en prisión preventiva.
Comunicaron la sentencia luego de que el jurado escuchara el testimonio de las seis denunciantes y de los testigos, así como el del propio Brand, quien negó todas las acusaciones.
Los delitos por los que lo investigaron datan desde 1999.
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