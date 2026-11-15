Fecha de publicación: 15 de November de 2026

Fecha de modificación: 15 de November de 2026

La Cruz Roja Costarricense atendió este domingo dos incidentes acuáticos en diferentes playas del Pacífico. En ambos casos, los hombres fueron arrastrados por corrientes marinas, con apenas cuatro minutos de diferencia.

¿En cuáles playas ocurrieron las emergencias?

El primer incidente se registró en Playa Herradura, en Jacó, a las 11:59 a. m., donde un hombre de 79 años fue atendido y trasladado en condición crítica a la Clínica del lugar.

A las 12:03 p. m., se reportó el segundo caso en Playa Ventanas, en Bahía Ballena de Osa. En este sitio, un hombre de 26 años falleció.

Para atender ambas emergencias, la institución movilizó una unidad básica de atención en cada caso.

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En lo que va del 2026, la Cruz Roja Costarricense contabiliza 100 personas fallecidas por accidentes acuáticos y otras 31 trasladadas en condición crítica a diferentes centros médicos del país.

Julio registra la mayor cantidad de personas fallecidas por este tipo de emergencias, seguido de marzo y enero.

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Escrito por: Aneisha Cortés