Fecha de publicación: 22 de November de 2026

Fecha de modificación: 22 de November de 2026

Un hombre de apellido Scott, de 61 años y nacionalidad canadiense, murió pasadas las 6:00 p. m. del sábado 21 de noviembre en Tamarindo, Santa Cruz, Guanacaste.

¿Qué ocurrió con el canadiense?

Según información preliminar, los guardavidas recibieron una alerta sobre un hombre que presentaba un paro cardiorrespiratorio, por lo que acudieron al sitio para atender la situación.

Los rescatistas realizaron las maniobras correspondientes e intentaron auxiliar al extranjero. Sin embargo, pese a la intervención, Scott falleció en el lugar.

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Luego de confirmar la muerte, las autoridades trasladaron el cuerpo a la Morgue Judicial, donde los especialistas realizaron la autopsia para determinar la causa del fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no brindan más detalles sobre las circunstancias en las que el canadiense presentó el paro cardiorrespiratorio. El caso permanece bajo investigación judicial.

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Escrito por: Aneisha Cortés