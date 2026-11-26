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Dos fuertes sismos sacudieron el territorio nacional en las últimas horas, según el reporte de la Red Sismológica Nacional en su página web.
Uno se dio este 25 de noviembre, a las 11:27 p.m., mientras que el otro se presentó la madrugada de este 26 de noviembre, a la 1:37 a.m.
Epicentro
El epicentro de los eventos se dio 5 kilómetros al Noreste de Tapesco, Zarcero.
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Magnitud
El primer temblor tuvo una magnitud de 4.5, mientras que el otro de 4.0.
Ambos presentaron una profundidad de 4.0 kilómetros y su origen fue “fallamiento en la corteza de las placas Caribe y Panamá (local o superficial)”.
Para más detalles, puede visitar la página de la RSN.