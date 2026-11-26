Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

Dos fuertes sismos sacudieron el territorio nacional en las últimas horas, según el reporte de la Red Sismológica Nacional en su página web.

¿Cuándo se presentaron los movimientos?

Uno se dio este 25 de noviembre, a las 11:27 p.m., mientras que el otro se presentó la madrugada de este 26 de noviembre, a la 1:37 a.m.

Epicentro

El epicentro de los eventos se dio 5 kilómetros al Noreste de Tapesco, Zarcero.

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Magnitud

El primer temblor tuvo una magnitud de 4.5, mientras que el otro de 4.0.

Similitudes de los sismos

Ambos presentaron una profundidad de 4.0 kilómetros y su origen fue “fallamiento en la corteza de las placas Caribe y Panamá (local o superficial)”.

Para más detalles, puede visitar la página de la RSN.