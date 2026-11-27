Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

El peaje de Escazú, sobre la Ruta 27, fue escenario de un choque entre dos vehículos livianos la tarde de este viernes, en sentido hacia San José.

¿Qué fue lo que ocurrió?

En las imágenes del accidente se observa un automóvil celeste que aparentemente intentó cambiar de carril de peaje, pero en ese momento transitaba un vehículo blanco por el espacio al que quería incorporarse.

De momento, se desconocen las circunstancias exactas en las que ocurrió el choque. Tampoco se reportan personas heridas ni traslados a centros médicos.

La colisión podría provocar el cierre de uno de los carriles del peaje y generar mayor congestión en ese sector.

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El accidente ocurre en una jornada en la que se prevé un importante movimiento vehicular por las compras y los conciertos programados para este viernes.