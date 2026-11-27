Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial detuvo este viernes a tres sospechosos por presunta venta de drogas. Entre los detenidos destaca un oficial penitenciario de 46 años.

El funcionario, de apellido Vega, fue detenido en el Centro de Atención Semi-Institucional de Guadalupe, en San José, donde laboraba.

Los otros dos sospechosos, un menor de 16 años y un joven de apellido Vega, de 20 años, quedaron bajo arresto en una vivienda ubicada en Astúa Pirie, en Cariari de Pococí.

Más detalles de la situación

Según la información preliminar del OIJ, la investigación comenzó en octubre, luego de que las autoridades recibieran información sobre la supuesta comercialización de marihuana, crack y cocaína desde esa vivienda.

Los agentes judiciales realizaron labores de investigación y, bajo la dirección del Ministerio Público, ejecutaron los allanamientos cerca de las 11 a. m.

Durante los operativos decomisaron aparente crack, marihuana, dinero en efectivo y varios aparatos electrónicos.

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Los tres detenidos figuran como sospechosos del delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos, bajo la modalidad de venta de drogas. Ahora deberán ser presentados ante el Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.