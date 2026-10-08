Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Don Stockwell, conocido productor de conciertos, reapareció en redes sociales, luego su detención este 7 de octubre en allanamientos por supuesto lavado de dinero.

Stockwell utilizó su Instagram para publicar un video y explicar cómo se siente luego de obtener libertad.

Mensaje de Don Stockwell

“Un día bastante fuerte. Quiero decirle a todos los buenos deseos, que ya estoy en casa, listo para luchar contra este malentendido. Es una situación que ya pude explicar bastante ante la Fiscalía, mañana daré más declaraciones, pero ya estoy tranquilo en mi casa”.

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Agradeció a su abogado por obtener su libertad.

Mensaje

Taambién aseguró que seguirá trabajando duro en el concierto de Snoop Dog.