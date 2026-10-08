20 mil personas dejaron de aportar al FCL en el mes de agosto

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

El Fondo de Capitalización Laboral (FCL) registró 20 mil aportantes menos durante agosto, según datos de la Superintendencia de Pensiones. Con esa disminución, la cifra de personas con recursos en el fondo se ubica en un millón 417 mil 670.

La mayoría de las personas que retiran el fondo de capitalización laboral lo hacen por renuncia, despido o quinquenio.

En un porcentaje menor, los retiros se deben a fallecimiento o reducción de jornada, de acuerdo con el sitio web de la Superintendencia.

El retiro no es automático, pues debe solicitarse ante las operadoras de pensiones.

Un trabajador consultado señaló que la última vez recibió el fondo en el año 2022 y lo destinó a mejoras en su casa y al pago de deudas.