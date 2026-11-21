Fecha de publicación: 21 de November de 2026

Fecha de modificación: 21 de November de 2026

Un choque entre dos vehículos dejó dos personas fallecidas y una tercera en condición crítica la madrugada de este sábado en el centro de San José.

El accidente ocurrió alrededor de las 4 a. m. en el distrito de Catedral. La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia y valoró a tres pacientes en el sitio.

Dos personas murieron en el lugar

Los cruzrojistas declararon sin signos vitales a dos de las personas involucradas, mientras que la tercera recibió atención y fue trasladada en condición crítica al Hospital Calderón Guardia.

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Para atender el accidente, la institución movilizó cinco unidades: una de rescate, tres de soporte avanzado y una de soporte básico.