Doble ataque a balazos deja jóvenes heridos

Fecha de publicación: 7 de November de 2026

Fecha de modificación: 7 de November de 2026

Dos hombres, de 19 y 32 años, resultaron heridos tras dos ataques a balazos ocurridos la madrugada de este domingo en el sector de Barranca, en Puntarenas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que los incidentes ocurrieron alrededor de las 4:45 a. m. y que, en apariencia, estarían relacionados.

Primer ataque ocurrió en una vivienda

El primer hecho se presentó en una casa ubicada en Plaza Fantasma, donde estaba un joven de apellido Muñoz, de 19 años.

Según la versión preliminar, varios sujetos pasaron frente a la vivienda y dispararon en múltiples ocasiones. Uno de los proyectiles impactó en una oreja del joven.

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Segundo hombre recibió un disparo en el muslo

Después de ese ataque, los sospechosos habrían huido del lugar. Sin embargo, en otro momento y en vía pública, cerca de ese sector, se produjo una discusión entre ellos.

Durante ese segundo episodio, un hombre de apellido Rojas, de 32 años, recibió un impacto de bala en el muslo. La víctima tuvo que ser trasladada al Hospital de Puntarenas para recibir atención médica.

El OIJ mantiene el caso en investigación para esclarecer las circunstancias de ambos hechos.