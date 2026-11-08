Asesinan menor de edad de 10 balazos en un parque

Fecha de publicación: 7 de November de 2026

Fecha de modificación: 7 de November de 2026

Un menor de 16 años murió tras recibir al menos 10 impactos de bala mientras estaba en un parque de Batán, en Limón, la noche del sábado 7 de noviembre.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el caso ingresó a las autoridades a las 9:41 p. m., cuando recibieron el reporte de un hombre fallecido por arma de fuego en la vía pública.

¿Cómo sucedió?

Según la información preliminar, varios sujetos llegaron hasta el parque donde estaba el menor y, aparentemente, sin mediar palabra, dispararon en múltiples ocasiones contra él.

Tras el ataque, los sospechosos huyeron del lugar. Las autoridades identificaron al menos 10 impactos de bala en el cuerpo de la víctima, aparentemente de un arma calibre 9 milímetros.

Más detalles

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Agentes judiciales llegaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo, que será trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables.