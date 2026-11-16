Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

El plan de viaje de Argentina fue modificado para enfrentar a La Sele, luego de que las lluvias impidieran el traslado de Buenos Aires a Córdoba.

El técnico Lionel Scaloni decidió mantener al plantel en Buenos Aires y evitar el viaje previsto para este lunes.

La delegación viajará en vuelo charter este martes a las 7:30 de la mañana.



La alerta naranja por tormentas en Córdoba anticipaba ráfagas de más de 90 kilómetros por hora, posible granizo y lluvias intensas.

El avión debía salir a las 3 de la tarde, pero la tormenta estaba prevista a partir de las 5.

“Ya es medio riesgoso. Entonces ya me conocés, sabés que mucho no me gusta, así que para qué vamos a arriesgar”, declaró Scaloni sobre la decisión.



La albiceleste cerró su preparación a las 3 de la tarde con una práctica a puertas cerradas. La conferencia del entrenador, prevista originalmente en Córdoba, tuvo que trasladarse a Buenos Aires.

“El cambio de la rueda de prensa se dio porque nos avisaron que el clima no estaba muy bien en Córdoba”, explicó el DT.



El pronóstico anticipa una mejoría del tiempo para la hora del partido, con cielo mayormente nublado y una temperatura cercana a los 28 grados.

La probabilidad de lluvia es de apenas un 15 % para el encuentro ante la tricolor.