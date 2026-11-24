Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

El fallecido Papa Francisco aseguró haber visto al diablo en tres ocasiones. Así lo revelan su diario personal, recopilado en un libro que salió a la venta este martes 24 de noviembre y que expone algunas de las experiencias espirituales más íntimas del pontífice.

En una anotación del 24 de enero de 2021, el Papa Francisco recordó tres episodios en los que afirmó haber visto al demonio. Dos de esas experiencias ocurrieron cuando era arzobispo de Buenos Aires y una tercera después de su regreso de un viaje a Chile, ya durante su pontificado.

Según sus escritos, describió los ojos de aquella presencia como amenazantes y seductores. También relató que en una de esas ocasiones escuchó una voz que identificó como la del demonio.

Pero las revelaciones no terminan ahí. En otra anotación, fechada en junio de 2018, el Papa escribió que había visto la entrada al infierno. Según relató, la experiencia le provocó temor y reaccionó tomando un rosario como si fuese un arma.

Los textos forman parte de El diario íntimo del Papa Francisco, una publicación preparada por el cardenal más cercano al pontífice, Víctor Manuel Fernández, que reúne anotaciones del pontífice entre 1992 y 2024.

Lea aquí también: Decomisan 410 kilos de cocaína dentro de vehículo

El libro permite conocer las reflexiones y vivencias espirituales de Jorge Mario Bergoglio, quien falleció el 21 de abril de 2025, a los 88 años.

Escrito por: Daniel Palma Durán.