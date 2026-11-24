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Un total de 410 kilos de aparente cocaína fueron decomisados en San Jerónimo de Orotina, tras un operativo conjunto entre el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
El hallazgo se produjo dentro de un vehículo que estaba estacionado a un costado de la carretera y que no tenía ocupantes.
Durante la inspección, los agentes encontraron bloques de cocaína distribuidos en los asientos, el piso y la cajuela del automóvil.
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Las autoridades decomisaron la droga para su posterior destrucción, mientras continúan las investigaciones para identificar a las personas responsables del traslado del cargamento.
De momento, no se reportan personas detenidas por este caso.
Escrito por: Daniel Palma Durán.