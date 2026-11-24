Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Un total de 410 kilos de aparente cocaína fueron decomisados en San Jerónimo de Orotina, tras un operativo conjunto entre el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

El hallazgo se produjo dentro de un vehículo que estaba estacionado a un costado de la carretera y que no tenía ocupantes.

Durante la inspección, los agentes encontraron bloques de cocaína distribuidos en los asientos, el piso y la cajuela del automóvil.

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Las autoridades decomisaron la droga para su posterior destrucción, mientras continúan las investigaciones para identificar a las personas responsables del traslado del cargamento.

De momento, no se reportan personas detenidas por este caso.

Escrito por: Daniel Palma Durán.