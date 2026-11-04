Detienen a presunto dueño de hotel sospechoso de abusar menores de edad en sus instalaciones

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Autoridades judiciales detuvieron ese miércoles a un hombre de 62 años en un hotel ubicado en San Isidro de El General, en Pérez Zeledón. El sujeto figura como sospechoso del delito de abuso sexual contra una persona menor de edad.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al detenido con el apellido Mata.

Aparentemente encontraba menores en plazas y parques

La investigación comenzó en octubre de este año, luego de que las autoridades recibieron una denuncia sobre el aparente acercamiento del sospechoso a personas menores de edad en lugares donde se realizaban encuentros deportivos, como plazas y parques.

Según la información preliminar, el hombre invitaba a los menores a un hotel del que supuestamente es propietario, con el ofrecimiento de que utilizaran las instalaciones y los juegos electrónicos disponibles en el establecimiento.

En uno de esos encuentros, aparentemente habría cometido un abuso sexual contra una persona menor de edad. Esa situación dio origen a la denuncia.

Decomisaron aparatos electrónicos

Tras varias diligencias de investigación, los agentes lograron identificar al sospechoso y concretaron su detención durante el allanamiento de este miércoles.

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En el establecimiento también decomisaron varios aparatos electrónicos y otros elementos que podrían resultar importantes para el caso.

El hombre quedó a las órdenes del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica.