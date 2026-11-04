Carro se accidenta y termina en una cuneta en la General Cañas

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Un vehículo liviano terminó fuera de la carretera y dentro de una cuneta tras sufrir un accidente en la autopista General Cañas, en sentido hacia San José.

El percance ocurrió en la rampa que conduce hacia La Sabana, después del Monumento al Agua.

Vehículo quedó dentro de una zona verde

Las imágenes del accidente muestran un automóvil blanco incrustado en una zona verde, con gran parte de su sección delantera dentro de un profundo hueco.

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De momento, no se cuenta con información sobre las causas que provocaron que el conductor perdiera el control del vehículo ni sobre posibles personas afectadas.