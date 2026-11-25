Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

Un hombre de apellido Corella fue detenido por agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD), tras una investigación que permitió identificar una presunta venta de drogas frente a un albergue infantil en Montes de Oca, San José.

Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, el punto de venta era una prioridad para las autoridades debido a su cercanía con el centro de atención para menores.

Durante el operativo, los oficiales decomisaron una importante cantidad de marihuana y cocaína, además de un arma de fuego, dos armas de gas, municiones y más de un millón de colones en efectivo.

El sospechoso fue detenido y puesto a las órdenes de las autoridades judiciales, donde deberá enfrentar el proceso correspondiente.

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Escrito por: Daniel Palma Durán.