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Un hombre de apellido Corella fue detenido por agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD), tras una investigación que permitió identificar una presunta venta de drogas frente a un albergue infantil en Montes de Oca, San José.
Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, el punto de venta era una prioridad para las autoridades debido a su cercanía con el centro de atención para menores.
Durante el operativo, los oficiales decomisaron una importante cantidad de marihuana y cocaína, además de un arma de fuego, dos armas de gas, municiones y más de un millón de colones en efectivo.
El sospechoso fue detenido y puesto a las órdenes de las autoridades judiciales, donde deberá enfrentar el proceso correspondiente.
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Escrito por: Daniel Palma Durán.