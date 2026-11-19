Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

Un costarricense de 63 años, de apellido Marín, fue detenido por agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) cuando intentaba salir del país con seis kilos de cocaína ocultos en su equipaje.

La intervención ocurrió en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, cuando el hombre se preparaba para abordar un vuelo con destino a Madrid, España.

Durante la revisión, los oficiales encontraron seis paquetes de cocaína, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo, que estaban distribuidos en bolsas negras.

Además, el sospechoso transportaba 800 euros, 200 dólares y ₡5.000 en efectivo.

Tras el operativo, Marín fue remitido al Ministerio Público, donde será investigado por el presunto delito de tráfico internacional de drogas.

Segundo decomiso en cuatro días

Este caso representa el segundo decomiso de cocaína registrado en el aeropuerto Juan Santamaría en apenas cuatro días.

El pasado 13 de noviembre, agentes antidrogas detuvieron a otro pasajero que también pretendía viajar hacia Madrid. Se trataba de un hombre de 54 años, quien llevaba 75 óvulos de cocaína dentro de su organismo.

El sospechoso fue trasladado a un centro médico luego de que los oficiales detectaran anomalías durante una revisión con escáner corporal.

Aunque ambos pasajeros tenían como destino España, las autoridades no han confirmado que exista alguna relación entre los dos casos.

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Escrito por: Daniel Palma Durán.