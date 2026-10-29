Nueva balacera termina con un hombre muerto dentro de carro

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

Un hombre de 25 años, de apellido Alemán, murió tras recibir múltiples disparos mientras estaba dentro de un carro estacionado frente a su casa en Peñas Blancas de La Cruz, Guanacaste.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Liberia informó que el homicidio ocurrió pasadas las 6 p. m. de este miércoles. La víctima sufrió heridas de bala en el cuello, el tórax y la espalda.

¿Quién cometió el ataque?

De acuerdo con la versión preliminar de las autoridades, el hombre estaba dentro de un carro cuando, aparentemente, dos sujetos que llegaron caminando lo interceptaron y dispararon en múltiples ocasiones.

El joven quedó sin vida en el sitio. La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia y confirmó que el hombre no presentaba signos vitales.

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Más detalles

Agentes judiciales de Liberia se presentaron en el lugar y realizaron una revisión preliminar del cuerpo. Posteriormente, remitieron los restos al laboratorio judicial para la respectiva autopsia.

Durante la inspección ocular, los investigadores también recolectaron indicios balísticos.

El OIJ mantiene la investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio, determinar el móvil del ataque e identificar a los presuntos responsables.