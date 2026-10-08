Decomisan miles de huevos de dudosa procedencia en el país

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

La Policía de Fronteras y el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) decomisaron y destruyeron 18 mil huevos de gallina de dudosa procedencia durante un operativo en Golfito, Puntarenas.

El cargamento lo detectaron durante la revisión de un vehículo en el puesto de Kilómetro 35, en Guaycará de Golfito.

Según las autoridades, el producto no contaba con documentos que permitieran comprobar su origen ni su fecha de vencimiento, por lo que no era posible verificar sus condiciones de seguridad para el consumo humano.

Sospechan que ingresaron desde Panamá

Las autoridades presumen que los huevos ingresaron ilegalmente al país desde Panamá.

Ante la falta de documentación, el Senasa ordenó la destrucción del cargamento para evitar que el producto llegara a los consumidores y representara un riesgo para la salud pública.

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