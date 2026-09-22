Detallan cómo asesinaron a hombre que estaría en lista difundida por organización de alias “Diablo”

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

En menos de una semana, tres personas resultaron asesinadas en pleno centro de Cariari, Pococí. Las víctimas formarían parte de una lista difundida por la organización de alias “Diablo.”

El más reciente atentado ocurrió en horas de la noche de este 21 de setiembre.

¿Cómo se dio el asesinato de hombre que estaría en lista difundida por organización de alias “Diablo”?

De acuerdo con la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el ahora fallecido se encontraba frente a su casa, cuando dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta. Cuando este los observó, intentó huir del lugar, pero lo alcanzan y le disparan en varias ocasiones.

El fallecido presenta heridas en la cara, cuello, abdomen y pierna derecha.

Indentidad del fallecido

Se trata de un hombre de apellido Carillo, de 33 años.

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Relación del caso con la lista

Este último caso estaría relacionado a una presunta lista de personas a matar que difundió la organización de alias “Diablo”. Hablan de que van a acabar con una banda llamada “Los búfalos”, que buscaba dominar el territorio para la venta de drogas que tiene esta grupo delictivo.

Investigación en curso

La investigación por la muerte de Carillo continúa por parte de los agentes judiciales, para esclarecer lo sucedido, determinar el móvil y dar con los sospechosos.