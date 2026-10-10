Deslizamiento deja a 30 personas atrapadas en mercadito gastronómico en Grecia

Fecha de publicación: 10 de October de 2026

Fecha de modificación: 10 de October de 2026

Un deslizamiento mantiene a unas 30 personas atrapadas en una estructura del mercadito gastronómico Los Bambúes, en Bolívar de Grecia, según el reporte preliminar del Cuerpo de Bomberos.

¿Qué es lo que pasó?

La emergencia ocurre luego de que una gran cantidad de material obstruyera la entrada principal del establecimiento. Además, el deslizamiento habría provocado daños en un vehículo.

Bomberos informó que unidades de las estaciones de Sarchí y Grecia se encuentran en ruta hacia el lugar para atender la situación.

Cruz Roja también está en la escena.

De momento, no se cuenta con información confirmada sobre personas heridas ni sobre las condiciones de quienes permanecen dentro de la estructura.

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