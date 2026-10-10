Ovsicori reporta 51 réplicas superiores a 4 grados: conozca los detalles

Fecha de publicación: 10 de October de 2026

Fecha de modificación: 10 de October de 2026

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) ya registra aproximadamente 200 réplicas tras el terremoto del pasado 9 de octubre en Panamá, que se sintió muy fuerte en Costa Rica.

Sin embargo, la cantidad real podría ser mayor, debido a la distancia entre el epicentro y las estaciones de monitoreo.

Fuertes sismos

Según los datos del observatorio, cerca de 33 réplicas tuvieron magnitudes superiores a 4, mientras que unas 16 alcanzaron magnitudes de entre 5 y 6. Además, dos movimientos sísmicos superaron la magnitud de 6.

El Ovsicori indicó que las estaciones podrían registrar únicamente las réplicas de mayor magnitud debido a la distancia con respecto al epicentro.

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Las autoridades recuerdan mantener precaución ante la posibilidad de que más réplicas se sigan presentando.