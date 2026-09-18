Descubren nueva especie de felino salvaje en Latinoamérica

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

Un equipo internacional de científicos descubrió una nueva especie de felino silvestre en los bosques nublados de Bolivia, en un hallazgo que representa la primera descripción científica de una nueva especie de gato salvaje vivo en más de un siglo.

La investigación se publicó este jueves 17 de septiembre en la revista científica Current Biology. El animal recibió el nombre de ‘Leopardus tilcayo’ y habita en una región montañosa ubicada unos 90 kilómetros al noreste de La Paz.

Pasó desapercibido durante años

El tilcayo es más pequeño que un gato doméstico promedio. Mide unos 46 centímetros desde la cabeza hasta la base de la cola y pesa alrededor de 1,4 kilos.

Su apariencia incluye orejas redondeadas y un pelaje marrón claro con manchas oscuras. Durante años, algunos habitantes de la zona incluso confundieron estos animales con gatos comunes.

Uno de los ejemplares clave para el descubrimiento es un macho de unos 10 años que llegó alrededor de 2017 al Santuario de Vida Silvestre Senda Verde, después de que una familia local lo criara.

Científicos analizaron ADN

Para determinar la posición del tilcayo dentro de la familia de felinos sudamericanos, los investigadores compararon su genoma con el de más de 30 animales procedentes de Colombia, Perú y Brasil.

El equipo también analizó ADN obtenido de huesos y pieles conservados en museos de Estados Unidos y Europa.

Los resultados mostraron que el tilcayo pertenece a un linaje que no correspondía con ninguna especie reconocida. Los científicos estiman que este linaje se separó de sus parientes hace aproximadamente 1,4 millones de años.

Solo existen dos ejemplares identificados

Hasta ahora, los investigadores identificaron dos ejemplares de ‘Leopardus tilcayo’.

El macho permanece en el santuario, mientras que una hembra fue rescatada después de una agresión en una comunidad y posteriormente regresó a la naturaleza.

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¿En otros lugares de Latinoamérica?

Los científicos no confirman la información, pero por sus conexiones genéticas sospechan que la especie podría habitar otras regiones de Latinoamérica, aunque el hallazgo hasta ahora se concentra en los bosques bolivianos.

La última nueva especie de felino salvaje descrita científicamente antes de este descubrimiento fue el gato de las pampas uruguayo, en 1923.