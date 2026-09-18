Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

Un grave accidente en carretera entre un camión y una vagoneta se registró este viernes en la Ruta 32, en el sector de Braulio Carrillo, aproximadamente 200 metros después del peaje, en sentido hacia Guápiles.

De forma preliminar, se reportan dos personas prensadas dentro de los vehículos involucrados.

Equipos de emergencia trabajan en el sitio

Unidades de emergencia se desplazaron hasta el lugar para atender el accidente y realizar las labores necesarias para liberar a las personas atrapadas.

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La información permanece en desarrollo y todavía no trascienden detalles sobre el estado de salud de las personas involucradas.

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