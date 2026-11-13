Decomisan semillas y 200 litros de plaguicidas ilegales

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) decomisó un cargamento de semillas y 200 litros de plaguicidas que ingresaron al país sin cumplir con los requisitos legales y fitosanitarios, durante un operativo realizado en las cercanías del puesto 35, en Paso Canoas, frontera sur de Costa Rica.

¿Qué productos fueron decomisados?

De acuerdo con la información del SFE, el cargamento incluía las siguientes cantidades de semillas:

432,8 gramos de semilla de remolacha.

366,7 gramos de semilla de cebolla.

603,46 gramos de semilla de brócoli.

25,54 gramos de semilla de coliflor.

Además, las autoridades decomisaron 200 litros de plaguicidas, entre ellos un fungicida a base de clorotalonil, cuyo uso está prohibido en Costa Rica desde 2023.

También se encontraron otros plaguicidas que no cuentan con registro en el país, por lo que no están autorizados para su comercialización ni utilización.

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¿Cuáles son los riesgos?

El SFE advirtió que el ingreso de semillas sin los análisis de riesgo de plagas correspondientes puede facilitar la introducción de virus, bacterias y otros organismos que afecten los cultivos nacionales y pongan en peligro la producción agrícola costarricense.

Por otra parte, la utilización de plaguicidas sin los controles y registros correspondientes representa un riesgo para la salud de las personas trabajadoras del campo, los consumidores y el medio ambiente, debido a que estos productos no cuentan con las verificaciones agronómicas, toxicológicas y ambientales exigidas por el Estado.

Escrito por: Daniel Palma Durán.