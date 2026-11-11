Decomisan más de 6 toneladas de productos vegetales de contrabando

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), con el apoyo de la Policía Fiscal, decomisó 6.321,5 kilogramos de productos vegetales frescos que ingresaron de manera ilegal al país, durante un operativo realizado cerca del puesto 35, en Paso Canoas.

El cargamento estaba compuesto por 2.964,5 kilogramos de ayote, 3.141 kilogramos de sandía y 216 kilogramos de plátanos.

Según informó el SFE, durante la inspección documental se determinó que los productos no cumplían con los requisitos legales para ingresar al territorio nacional.

Las autoridades explicaron que este tipo de mercancías representa un riesgo por el posible ingreso de plagas que podrían afectar los cultivos nacionales. Además, existe preocupación por las condiciones de siembra y transporte, que podrían comprometer la salud de los consumidores.

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Por esta razón, todo el producto decomisado será destruido bajo las medidas de bioseguridad correspondientes.

Asimismo, las autoridades presentarán las denuncias respectivas ante la Fiscalía de Flagrancia de Corredores.

Escrito por: Daniel Palma Durán.