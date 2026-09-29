Decomisan cocaína con el logo de la FIFA

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

Un cargamento de 550 kilos de cocaína fue decomisado por agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD), la Policía de Fronteras y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) en la frontera norte. Una de ellas con el sticker de la máxima autoridad del fútbol, FIFA.

El operativo forma parte de las acciones de la Operación Fuerza Élite y se desarrolló en Peñas Blancas, donde las autoridades inspeccionaron la carga de un contenedor.

Escáner detectó inconsistencias

El contenedor transportaba un cilindro de hierro que, al pasar por el escáner, presentó inconsistencias que llevaron a los oficiales a realizar una revisión más profunda.

Con ayuda de equipo especial, los agentes de la PCD trabajaron en la estructura hasta abrir un boquete en el cilindro. En el interior localizaron los paquetes con la droga.

Carga tenía como destino Guatemala

Según los documentos aduanales, la carga tenía como destino final Guatemala.

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En el operativo también participaron oficiales de la Unidad Especial de Apoyo (UEA), quienes colaboraron con las autoridades durante el procedimiento.

Por el momento no hay personas detenidas por este decomiso. El caso permanece bajo investigación para determinar quiénes están relacionados con el cargamento de cocaína.

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