Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Lo que para muchos es un simple queque, para Johanna y su esposo se convierte en un lienzo. Esta pareja encontró la manera de combinar sus talentos y transformar la repostería en verdaderas obras de arte comestibles.

Johanna es pastelera y se encarga de elaborar los queques, mientras que su esposo, apasionado por la pintura desde niño, pone el toque artístico al realizar diseños a mano sobre cada creación.

La idea surgió cuando a Johanna le encargaron un queque inspirado en la famosa obra La noche estrellada, del pintor Vincent van Gogh. En lugar de utilizar una imagen impresa sobre una lámina comestible, su esposo propuso pintar el diseño directamente sobre el queque.

Así comenzaron a experimentar con tintes comestibles y descubrieron una nueva forma de ofrecer repostería personalizada.

Aunque pintar sobre un queque tiene algunas similitudes con trabajar sobre un lienzo tradicional, también representa un reto. Según explicó el artista, estos trabajos no permiten mucho margen de error, pues cada pincelada queda plasmada en el producto final.

Dependiendo de la complejidad del diseño, puede dedicar entre dos y cuatro horas a cada creación.

Entre sus trabajos realizan retratos de mascotas, familiares, caricaturas y paisajes, siempre de acuerdo con los gustos y las solicitudes de sus clientes.

Para la pareja, sin embargo, el valor de estos queques va más allá de su apariencia. Han plasmado recuerdos de abuelitas y otros seres queridos, por lo que cada encargo puede convertirse en un detalle cargado de emociones.

Además de compartir su pasión por la repostería y el arte, este emprendimiento les permite pasar más tiempo juntos y unir sus dos mundos en un mismo proyecto.

RECOPE: la energía que mueve al país

Así como las historias de superación nos recuerdan la importancia de encontrar nuevas oportunidades, también es fundamental proteger los recursos que permiten el funcionamiento del país.

Recope es la energía que mueve a Costa Rica, por lo que combatir el robo de combustible es una responsabilidad que requiere la colaboración de toda la ciudadanía.

Si conoce o sospecha de alguna actividad relacionada con el robo o la sustracción ilegal de combustible, puede presentar su denuncia de manera confidencial mediante la línea telefónica 1-0-0-2.

Denunciar permite alertar a las autoridades y contribuir a proteger un recurso fundamental para el desarrollo y la movilidad del país.