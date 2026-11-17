Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

La noticia del asesinato del periodista costarricense Camilo Rodríguez trascendió las fronteras y generó repercusiones en medios de comunicación de diferentes países. El comunicador fue atacado a balazos la tarde del lunes 16 de noviembre, mientras se desplazaba en su vehículo por San Miguel de Santo Domingo en Heredia, sobre la ruta 32.

La noticia también tuvo repercusión fuera de Costa Rica. Medios de Argentina, Francia, España, Alemania y Estados Unidos compartieron información sobre el asesinato. Entre ellos destacan El Día de La Plata, France 24, la agencia EFE, DW y Telemundo.

El periodista, de 50 años, ganó notoriedad durante los últimos años por sus publicaciones en redes sociales, donde realizaba denuncias sobre presuntos vínculos de personas con el narcotráfico y el crimen organizado. Además, había manifestado públicamente que recibía amenazas contra su vida.

El caso permanece bajo investigación de las autoridades judiciales, que buscan identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del homicidio.

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Escrito por: Daniel Palma Durán.