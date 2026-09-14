(FOTOS) Decomisan 38 tepezcuintles en local de comida

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El Ministerio Público de Costa Rica, mediante sus plataformas oficiales, reportó un allanamiento que terminó con el rescate de múltiples animales, entre ellos tepezcuintles.
La investigación comenzó tras recibir información que señalaba a un hombre de apellido Vega, quien aparentemente utilizaba un negocio dedicado a la venta de ceviche como fachada para ofrecer de manera discreta productos derivados de vida silvestre.
Entre los animales rescatados están:
Adicionalmente, encontraron ocho tepezcuintles y tres guatusas ya fallecidos dentro de una tubería.
Se presume que recibía pedidos vía WhatsApp, donde ofrecía un kilogramo de carne silvestre y derivados por ₡15.000.
Este operativo fue posible gracias a la colaboración del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA). El caso continúa bajo investigación.
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Por: Camila Rosales Méndez
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