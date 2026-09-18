Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) actualizó el estado de alerta para 74 cantones del país debido a la presencia del fenómeno de El Niño y sus posibles efectos.

El fenómeno presenta temperaturas superiores a lo normal en el Pacífico Ecuatorial y una intensidad fuerte, con valores mayores a 1,8 °C.

Según las proyecciones, esta intensidad podría mantenerse al menos hasta octubre y aumentar a una categoría muy fuerte entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

Alerta naranja

• Pacífico Norte:

La Cruz, Liberia, Bagaces, Cañas, Tilarán, Abangares, Carrillo, Hojancha, Nandayure, San Cruz, Nicoya.

• Pacífico Central:

Puntarenas, Esparza, Montes de Oro, Monteverde, Orotina, San Mateo, Garabito, Parrita, Quepos.

• Zona de los Santos:

Tarrazú, León Cortes, Dota.

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Alerta amarilla

• Pacífico Sur:

Pérez Zeledón, Buenos Aires, Coto Brus, Osa, Puerto Jiménez, Golfito, Corredores.

• Valle Central:

Turrubares, Aserrí, Acosta, Puriscal, Alajuela, Atenas, Grecia, Poás, Naranjo, Palmares, San Ramón, Sarchí, Zarcero, Barva, Belén, Flores, Heredia, San Isidro, San Pablo, San Rafael, Santa Bárbara, Santo Domingo, Curridabat, Desamparados, Escazú, Goicoechea, Alajuelita, Montes de Oca, Mora, Moravia, San José, Santa Ana, Tibás, Vázquez de Coronado, La Unión, Cartago, El Guarco, Paraíso, Oreamuno, Alvarado y Jiménez.

• Zona Norte Occidental:

Upala, Los Chiles, Guatuso.

La CNE también mantiene el seguimiento de la sequía meteorológica en el Valle Central, Zona Norte Occidental y la vertiente del Pacífico.

La institución advierte que El Niño puede generar una distribución irregular de las lluvias, con periodos secos y eventos lluviosos extremos concentrados en pocos días.