(VIDEO) Cinco personas acribillan a sujeto en vía pública

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

Por razones que aún se investigan, cinco personas se bajaron de un auto con armas contundentes con el objetivo de atacar a un solo sujeto en media carretera.

La información compartida no difunde el sitio ni la identificación de ninguna de las personas involucradas. Sin embargo, en la captura se puede observar que sucedió a eso de la media noche del pasado jueves 17 de setiembre.

¿Qué pasa en el video?

El video circula en redes sociales y muestra el momento en el que el vehículo donde viajaban los atacantes llega al sitio.

Posteriormente, el primer sujeto en bajar, de camiseta azul, es quien lanza el primer golpe. Tras él, se bajan otros cuatro de la parte de atrás y golpean con palos, bastones y patadas al ofendido en el piso.

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Según algunos comentarios y descripciones del video, la situación se habría originado luego de un aparente comentario en vía pública, por lo que se cobró una presunta venganza a golpes. Sin embargo, esa es solo una versión difundida y aún no confirmada por las autoridades.

Se desconoce si el sujeto requirió atención médica tras el hecho. Los sujetos huyeron del sitio en el mismo vehículo en el que llegaron.