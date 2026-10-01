Declaran alerta amarilla por actividad del volcán Rincón de la Vieja

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta amarilla varios distritos cercanos al volcán Rincón de la Vieja debido al aumento de la actividad eruptiva, la emisión de gases y la actividad sísmica registrada en las últimas semanas.

¿Cuáles distritos afecta?

La medida abarca los distritos de Dos Ríos y Aguas Claras, en el cantón de Upala, así como Mayorga, Cañas Dulces y Curubandé, en el cantón de Liberia.

Más de 170 erupciones en una semana

Según la CNE, desde julio, el volcán registra un aumento sostenido de su actividad, con un repunte durante la última semana. En ese periodo se contabilizaron más de 170 erupciones de diferentes dimensiones.

La institución mantiene vigilancia sobre la evolución del volcán junto con el Comité Asesor Técnico de Vulcanología y Sismología, liderado por la CNE.

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La CNE había declarado alerta verde informativa el pasado 2 de septiembre, pero el comportamiento reciente llevó a elevar el nivel de alerta para los distritos aledaños.

Caída de ceniza

Ante el panorama actual, la CNE recomienda a la población cubrirse las vías respiratorias en caso de caída de ceniza.

Además, si material volcánico baja por los ríos cercanos, las personas deben evitar tocar o consumir esa agua. La recomendación también aplica para los animales, por lo que se pide no utilizarlas para hidratarlos, ya que podría resultar perjudicial para su salud.

La CNE también solicita colocar en un sitio techado los comederos de mascotas y animales de producción que estén expuestos, con el fin de evitar que la ceniza llegue a los alimentos.