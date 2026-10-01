Contenedor se parte a la mitad en entrada a Ruta 27

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

El contenedor de un camión colapsó este miércoles en el sector de Río Grande de Atenas, Alajuela, específicamente en la rotonda de acceso contigua a la Ruta 27.

¿Qué fue lo que pasó?

Las causas aún se desconocen, pero, según se aprecia en las imágenes, el vehículo pesado quedó atravesado en medio de la rotonda. El contenedor cedió por la mitad y una de sus partes quedó apoyada sobre la carretera.

La fuerza del movimiento también provocó que las cuatro llantas traseras del vehículo quedaran levantadas del suelo.

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El conductor colocó los triángulos de advertencia en la zona y permanece a la espera de las autoridades correspondientes.

La atención del incidente permitirá movilizar el contenedor y restablecer el paso por este sector.