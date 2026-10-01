Contenedor se parte a la mitad en entrada a Ruta 27

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El contenedor de un camión colapsó este miércoles en el sector de Río Grande de Atenas, Alajuela, específicamente en la rotonda de acceso contigua a la Ruta 27.
Las causas aún se desconocen, pero, según se aprecia en las imágenes, el vehículo pesado quedó atravesado en medio de la rotonda. El contenedor cedió por la mitad y una de sus partes quedó apoyada sobre la carretera.
La fuerza del movimiento también provocó que las cuatro llantas traseras del vehículo quedaran levantadas del suelo.
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El conductor colocó los triángulos de advertencia en la zona y permanece a la espera de las autoridades correspondientes.
La atención del incidente permitirá movilizar el contenedor y restablecer el paso por este sector.