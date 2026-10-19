Lo buscan en su casa, sale y lo acribillan a balazos

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Un hombre de 38 años, de apellido Picado, fue asesinado a balazos la noche de este domingo en el sector de La Campiña, en Agua Caliente de Cartago.
Según el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron pasadas las 8 p. m., cuando, en apariencia, varios sujetos llegaron a buscar a la víctima a una vivienda.
De acuerdo con la información preliminar, el hombre se encontraba dentro de la casa cuando llegaron a buscarlo. Una vez que salió, le dispararon en múltiples ocasiones.
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La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia y encontró al hombre con una herida de arma de fuego en la cabeza, sin signos vitales en el lugar.
De momento, no se reportan personas detenidas por este homicidio. El caso continúa bajo investigación judicial para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.
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