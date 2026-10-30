Cuerpo encontrado atado de manos y pies es de un menor de edad

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

El cuerpo del hombre que se encontró atado de pies y manos y con múltiples impactos de bala en Sarapiquí corresponde a un menor de 17 años, según información preliminar de las autoridades.

El hallazgo ocurrió la noche de este jueves en Sarapiquí, en Heredia, donde las autoridades también localizaron un vehículo completamente quemado con otro cuerpo en su interior.

¿Dónde encontraron los cuerpos?

El primer reporte alertó sobre un vehículo envuelto en llamas sobre la ruta nacional 4, carretera que comunica con la ruta 32. Cuando los bomberos controlaron el fuego, encontraron dentro del automotor el cuerpo de un hombre completamente calcinado.

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Durante la inspección de la zona, oficiales de la Fuerza Pública ubicaron una segunda víctima a unos 20 metros del vehículo, junto a una cerca y un potrero.

Se trataba de un menor de 17 años, quien estaba atado de manos y pies y presentaba múltiples heridas por arma de fuego. De acuerdo con los datos preliminares, sería vecino de Santa Ana.

¿Qué se sabe del otro cuerpo?

La identidad del cuerpo encontrado dentro del vehículo todavía no ha sido establecida, debido a las condiciones en las que quedó el cuerpo tras el incendio.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrieron ambos homicidios y no descartan que se trate de un ajuste de cuentas relacionado con estructuras criminales que operan en la zona.