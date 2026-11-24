Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Frente a su hija de un mes y su esposa, asesinaron en la sala de su casa a un hombre en Pocora de Guácimo. La víctima estaba sentada en el sofá.
Cuatro sujetos armados ingresan al inmueble y disparan en múltiples ocasiones contra la víctima.
Tras el hecho, la pareja e hija del ahora fallecido requirieron atención por parte de la Cruz Roja Costarricense, debido a la crisis nerviosa que sufrieron.
También puede leer: Tiroteo en canchas de fútbol 5 deja un fallecido y tres heridos.
Más allá de la crisis nerviosa, la niña como también su madre resultaron ilesas.
De momento, no se tiene claro el móvil del crimen. Caso se encuentra en investigación.