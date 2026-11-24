Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Frente a su hija de un mes y su esposa, asesinaron en la sala de su casa a un hombre en Pocora de Guácimo. La víctima estaba sentada en el sofá.

¿Cómo se dio el asesinato?

Cuatro sujetos armados ingresan al inmueble y disparan en múltiples ocasiones contra la víctima.

Atención de la esposa e hija

Tras el hecho, la pareja e hija del ahora fallecido requirieron atención por parte de la Cruz Roja Costarricense, debido a la crisis nerviosa que sufrieron.

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¿Resultaron heridas?

Más allá de la crisis nerviosa, la niña como también su madre resultaron ilesas.

De momento, no se tiene claro el móvil del crimen. Caso se encuentra en investigación.