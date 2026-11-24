Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Mientras permanecían en el vestidor de un complejo de fútbol 5, un grupo de jóvenes fue blanco de un tiroteo la noche de este lunes.

¿Y qué pasó tras el ataque a balazos en el complejo de fútbol 5?

Tras el caos se alertó a las autoridades, quienes al llegar hallaron a una de las víctimas sin vida, debido a multiples impactos de bala.

Trasladados

Otros tres fueron los trasladaron hasta el Hospital San Juan de Dios en vehículos particulares, su condición es critica. El hecho ocurrió en Calle valverde, Higuito de San Miguel, Desamparados

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