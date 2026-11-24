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Mientras permanecían en el vestidor de un complejo de fútbol 5, un grupo de jóvenes fue blanco de un tiroteo la noche de este lunes.
Tras el caos se alertó a las autoridades, quienes al llegar hallaron a una de las víctimas sin vida, debido a multiples impactos de bala.
Otros tres fueron los trasladaron hasta el Hospital San Juan de Dios en vehículos particulares, su condición es critica. El hecho ocurrió en Calle valverde, Higuito de San Miguel, Desamparados
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