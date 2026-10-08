Cuatro comunidades se quedan sin servicio de bus

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

A partir del viernes 9 de octubre, cuatro comunidades se quedarán sin servicio de bus. La empresa LARED anunció el cierre de varios ramales.

¿Cuáles son los ramales?

Ruta 16, que conecta San José con Barrio La Cruz, San Cayetano, Seminario y Barrio México.

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Comunicado que anuncia la suspensión de servicio de bus

La empresa colocó afiches y publicó un comunicado, en el cual anuncia el cierre de operaciones en estas rutas.

“Agradecemos de todo corazón a nuestros usuarios, a la Asociación de Desarrollo y a todas las personas y comunidades que, durante este tiempo, nos brindaron su confianza y nos permitieron ser parte de su día a día. Ha sido un honor servirles y acompañarlos en sus trayectos. Valoramos profundamente su apoyo, comprensión y la relación que hemos construido a lo largo de estos años”, dice el comunicado de la Empresa de Buses LARED LTDA.

Ahora los usuarios de estos buses tendrán que caminar más o pagar taxi.

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¿Por qué tomaron esta decisión?

Comunicaron se debe principalmente a los altos costos del combustibles, como también la falta de demanda regular y predominio de adultos mayores en la comunidad.

Según LARED, 6 de cada 10 pasajeros son adultos mayores, y deben asumir el costo del pasaje. Al mismo tiempo, disminuyó la cantidad de usuarios que sí pagan la tarifa, lo que genera pérdidas mensuales de unos ¢2 millones.

Podría no ser el último caso

Barrio San José de Alajuela también está en riesgo de dejar de operar, el pasaje subió a mil colones y muchos usuarios se niegan a pagarlo. Además, ya renunciaron cuatro choferes.

Según datos del sector, unas 110 rutas de buses han sido abandonadas por empresarios.