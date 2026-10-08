Cuatro comunidades se quedan sin servicio de bus

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A partir del viernes 9 de octubre, cuatro comunidades se quedarán sin servicio de bus. La empresa LARED anunció el cierre de varios ramales.
Ruta 16, que conecta San José con Barrio La Cruz, San Cayetano, Seminario y Barrio México.
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La empresa colocó afiches y publicó un comunicado, en el cual anuncia el cierre de operaciones en estas rutas.
“Agradecemos de todo corazón a nuestros usuarios, a la Asociación de Desarrollo y a todas las personas y comunidades que, durante este tiempo, nos brindaron su confianza y nos permitieron ser parte de su día a día. Ha sido un honor servirles y acompañarlos en sus trayectos. Valoramos profundamente su apoyo, comprensión y la relación que hemos construido a lo largo de estos años”, dice el comunicado de la Empresa de Buses LARED LTDA.
Ahora los usuarios de estos buses tendrán que caminar más o pagar taxi.
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Comunicaron se debe principalmente a los altos costos del combustibles, como también la falta de demanda regular y predominio de adultos mayores en la comunidad.
Según LARED, 6 de cada 10 pasajeros son adultos mayores, y deben asumir el costo del pasaje. Al mismo tiempo, disminuyó la cantidad de usuarios que sí pagan la tarifa, lo que genera pérdidas mensuales de unos ¢2 millones.
Podría no ser el último caso
Barrio San José de Alajuela también está en riesgo de dejar de operar, el pasaje subió a mil colones y muchos usuarios se niegan a pagarlo. Además, ya renunciaron cuatro choferes.
Según datos del sector, unas 110 rutas de buses han sido abandonadas por empresarios.