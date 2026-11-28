Fecha de publicación: 28 de November de 2026

Fecha de modificación: 28 de November de 2026

Costa Rica registra 3.506 casos de varicela durante 2026, según los datos del Ministerio de Salud hasta la semana epidemiológica 46. La cifra representa 473 casos más que los reportados durante el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 3.033.

Aunque el grupo de 20 a 24 años concentra la mayor cantidad de casos, con 631 registros, las tasas de incidencia más elevadas corresponden a los menores de cinco años. Los bebés menores de un año registran una tasa de 277,9 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en los niños de uno a cuatro años es de 245,1.

Por regiones, Brunca registra la tasa más alta, con 101,4 casos por cada 100.000 habitantes, seguida de Huetar Caribe con 93,3 y Chorotega con 82,6. A nivel cantonal, Limón encabeza la lista con 188,5 casos por cada 100.000 habitantes, seguido de Santa Cruz con 174,2 y Pérez Zeledón con 145,7. Estas cifras superan el promedio nacional de 67,2.

La varicela es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire y mediante el contacto directo con el líquido de las ampollas. Una persona infectada puede transmitir el virus incluso uno o dos días antes de que aparezcan las primeras lesiones en la piel.

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Las autoridades sanitarias recuerdan que la vacunación es una de las principales herramientas para prevenir los cuadros graves y reducir la circulación del virus. También recomiendan mantener las uñas de los menores cortas y limpias, evitar que se rasquen las ampollas y consultar con personal médico ante la aparición de síntomas.

Escrito por: Daniel Palma Durán.