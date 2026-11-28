Fecha de publicación: 28 de November de 2026

Fecha de modificación: 28 de November de 2026

El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) recorrerá diferentes regiones del país durante noviembre como parte de las actividades de conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La iniciativa busca informar a las mujeres, organizaciones e instituciones sobre los servicios que brinda la entidad y explicar cómo pueden acceder a ellos. Además, contempla espacios de análisis sobre la violencia digital y otras manifestaciones de violencia que afectan a las mujeres.

Como parte de esta agenda, el INAMU desarrolla encuentros regionales y actividades de reconocimiento a organizaciones que implementan buenas prácticas. La institución ya visitó la zona sur y Cartago, mientras que tiene previsto llegar a Limón, Puntarenas, Guanacaste, Alajuela y Heredia.

Durante estas actividades también se dará a conocer la campaña Bandera Roja, una iniciativa que busca alertar sobre situaciones de violencia y acercar a las mujeres a los mecanismos de atención disponibles.

La institución recordó que las personas interesadas en conocer sus servicios o recibir orientación pueden comunicarse al 1125, una línea gratuita y confidencial.