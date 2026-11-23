Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

Costa Rica albergará un mundial mayor por primera vez en su historia.

Una noticia muy relevante en el mundo del fútbol beneficia a Costa Rica: fue elegida como una de las cuatro sedes de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031, luego de que las asociaciones miembros del organismo aprobaran este lunes la candidatura conjunta con Estados Unidos, México y Jamaica.

¿Cómo se dio la decisión?

La decisión se tomó durante el Congreso Extraordinario de la FIFA, celebrado en Zúrich, Suiza, donde la propuesta recibió un total de 210 votos a favor.

El torneo marcará un antes y un después en la historia del fútbol femenino, pues será el primero que se dispute en cuatro países y contará con 48 selecciones participantes, para un total de 104 partidos.

Para México y Jamaica también será la primera ocasión en que alberguen una Copa Mundial Femenina de categoría absoluta. En el caso de Estados Unidos, será su tercera vez como anfitrión, tras las ediciones de 1999 y 2003.

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, se manifestó mediante el comunicado oficial con el que se comunicó la noticia:

“Esta será sin duda una gran oportunidad para posicionar el nombre de Costa Rica en el mundo entero. Gracias a los miembros de la FIFA por apoyar y aprobar nuestro nombre como coanfitriones del mayor evento del fútbol femenino en el 2031”, dijo Maroto.

Maroto también reconoció que todavía queda un largo camino de preparación, pero señaló que la posibilidad de organizar el torneo dejó de ser un sueño para convertirse en una realidad.

Las cuatro federaciones trabajarán junto con la FIFA y Concacaf en la planificación del campeonato, con énfasis en el desarrollo de futbolistas, la formación de entrenadores y la inversión en infraestructura.

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Por el momento, no se han anunciado las ciudades anfitrionas, los estadios ni el calendario de partidos. Estos detalles se darán a conocer conforme avance la organización del Mundial.