Fecha de publicación: 22 de November de 2026

Fecha de modificación: 22 de November de 2026

Facebook anunció que dejará de ofrecer los perfiles adicionales que permite crear dentro de una misma cuenta. La medida afectará a quienes utilizan esta función para separar sus intereses, amistades o comunidades en diferentes perfiles.

Según informó la plataforma en su Centro de ayuda, los perfiles adicionales dejarán de estar disponibles y serán eliminados definitivamente después del 14 de diciembre de 2026.

Además, Facebook ya no permite crear nuevos perfiles adicionales, por lo que quienes utilizan esta herramienta deberán tomar en cuenta la fecha establecida por la compañía.

¿Qué son los perfiles adicionales?

Esta función permite que una persona tenga distintos perfiles dentro de una misma cuenta de Facebook. Cada uno puede contar con su propia lista de amigos, feed de noticias y seguimiento de grupos y páginas.

¿Se eliminará también mi perfil principal de Facebook?

No. Facebook aclaró que la medida no afectará el perfil principal, es decir, el que se crea al momento de registrarse en la plataforma. Esto significa que las personas podrán seguir utilizando su perfil principal con normalidad, aunque perderán los perfiles adicionales asociados a esa misma cuenta.

¿Qué hacer antes de la fecha límite?

La plataforma recomienda revisar la información de sus perfiles adicionales y tomar las medidas necesarias antes de que sean eliminados.

Alternativas

Facebook recomienda utilizar páginas para quienes usaban perfiles adicionales con fines públicos, comerciales o de creación de contenido.

También señala que algunos grupos permiten participar de forma anónima o mediante un apodo. En caso de querer conservar fotografías, publicaciones y otros datos, los usuarios podrán exportar una copia de la información de cada perfil adicional antes del 14 de diciembre de 2026. Este proceso debe realizarse individualmente para cada perfil.

Además, quienes administren grupos desde un perfil adicional deberán trasladar ese rol a su perfil principal o a una página antes de la fecha límite. De lo contrario, si se trata del único administrador y nadie asume esa responsabilidad, el grupo podría archivarse.