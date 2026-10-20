Cortes de agua afectarán a más de 50 mil personas

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) realizará esta semana el lavado interno de los tanques de almacenamiento Breña Mora, San Vicente y Chamaco, como parte de las labores de mantenimiento de la infraestructura que abastece de agua potable a comunidades de Heredia y San Rafael.

Los trabajos se efectuarán en horario de 7 a. m. a 1 p. m., en fechas distintas para cada tanque, y podrían afectar el suministro de agua potable para aproximadamente 51.924 personas.

¿Cuándo serán las suspensiones de agua?

Las suspensiones están programadas para este martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de octubre.

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La empresa realizará las labores de mantenimiento en cada tanque en días diferentes, por lo que se recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias ante posibles afectaciones en el servicio.

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