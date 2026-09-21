Convocatoria de La Sele sufre una baja por lesión

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

Apenas ayer domingo 20 de setiembre anunciaron la convocatoria de La Sele de cara a los juegos por Liga de Naciones, y ya se confirmó una baja por lesión.

¿De quién se trata?

El jugador Anthony Hernández se presentó a la concentración. Sin embargo, el futbolista presentó un dictamen médico que confirma una lesión en el aductor.

¿Jugará los partidos de la Liga de Naciones?

Luego de la comunicación y valoración médica entre la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) y el club del jugador, se tomó la decisión de que Hernández no continúe en la concentración

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De esta manera, el futbolista queda fuera de los compromisos de la Selección Nacional correspondientes a esta fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf.