Convocatoria de La Sele sufre una baja por lesión

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Apenas ayer domingo 20 de setiembre anunciaron la convocatoria de La Sele de cara a los juegos por Liga de Naciones, y ya se confirmó una baja por lesión.
El jugador Anthony Hernández se presentó a la concentración. Sin embargo, el futbolista presentó un dictamen médico que confirma una lesión en el aductor.
Luego de la comunicación y valoración médica entre la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) y el club del jugador, se tomó la decisión de que Hernández no continúe en la concentración
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De esta manera, el futbolista queda fuera de los compromisos de la Selección Nacional correspondientes a esta fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf.