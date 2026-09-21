Alajuelense anuncia el regreso de Óscar Ramírez

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

La Liga ya tiene nuevo técnico. La dirigencia de Alajuelense anunció este viernes el regreso de Óscar el “Macho” Ramírez a dirigir el primer equipo.

Así lo anunció el club en sus redes sociales. Ramírez se incorporará al equipo tras el segundo duelo de interinato que enfrente el cuerpo técnico dirigido por Bryan Ruiz.

El “Macho” llegará al conjunto manudo en su tercera etapa, las dos anteriores exitosas y con varias copas en su espalda.

La carrera de Ramírez

Durante su primer ciclo al frente de Alajuelense (2010-2015), “El Macho” conquistó cinco campeonatos nacionales (Invierno 2010, Verano 2011, Invierno 2011, Invierno 2012 e Invierno 2013), y además llevó al equipo a dos semifinales de la Liga de Campeones de Concacaf.

El segundo de los pasos por el cuadro manudo dejó como saldo el título 31 en el campeonato nacional, así como la tercera Copa Centroamericana consecutiva.

Su cuerpo técnico lo conformarán:

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